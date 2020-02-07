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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона выделить Китаю 100 миллионов долларов для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает AFP.
По словам Майкла Помпео, это обязательство демонстрирует сильное лидерство США в ответ на вспышку коронавируса.
— Сегодня правительство Соединенных Штатов объявляет, что оно готово потратить до 100 млн долларов для помощи Китаю и другим затронутым странам, как прямо, так и посредством международных организаций, для сдерживания и борьбы с новым коронавирусом, - сообщил Майкл Помпео.
При этом он добавил, что США призывают другие страны сотрудничать для сдерживания растущей угрозы.
— Мы призываем остальной мир соответствовать нашим обязательствам. Работая вместе, мы можем оказать глубокое влияние на сдерживание этой растущей угрозы, - сказал Майкл Помпео.
Как сообщалось, для борьбы с коронавирусом ВОЗ нужны $675 миллионов.
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона выделить Китаю 100 миллионов долларов для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает AFP.
По словам Майкла Помпео, это обязательство демонстрирует сильное лидерство США в ответ на вспышку коронавируса.
— Сегодня правительство Соединенных Штатов объявляет, что оно готово потратить до 100 млн долларов для помощи Китаю и другим затронутым странам, как прямо, так и посредством международных организаций, для сдерживания и борьбы с новым коронавирусом, - сообщил Майкл Помпео.
При этом он добавил, что США призывают другие страны сотрудничать для сдерживания растущей угрозы.
— Мы призываем остальной мир соответствовать нашим обязательствам. Работая вместе, мы можем оказать глубокое влияние на сдерживание этой растущей угрозы, - сказал Майкл Помпео.
Как сообщалось, для борьбы с коронавирусом ВОЗ нужны $675 миллионов.