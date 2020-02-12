В Николаевской области средняя пенсия составила 2872 гривны, это 10 результат среди всех регионов Украины.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Отмечается, что средняя пенсия в Украине составляет 3 тысячи 82 гривны, в свою очередь Николаевщина по среднему размеру пенсии занимает 10 место среди всех регионов и Киева.

Самые высокие пенсии в городе Киеве - 4252 гривны, Донецкой - 4003 гривны и Луганской - 3712 гривен областях.

Самые низкие пенсии в Тернопольской - 2384 гривны, Черновицкой - 2458 гривен и Закарпатской областях - 2463 гривны.

При этом 70% пенсионеров в Украине получают выплаты, которые намного ниже задекларированного размера средней пенсии. 34,8% пенсионеров получают пенсию размером от 1501 до 2 тысяч гривен (в среднем 1832 гривны), а 34,2% пенсионеров – выплаты от 2001 до 3 тысяч гривен (в среднем 2362 гривны). Всего в Украине 11 миллионов 335 тысяч пенсионеров.

Ранее сообщалось, что размер среднемесячной номинальной заработной платы в Николаевской области в 2019 году составил 9976 гривен, что на 22,2% выше уровня заработной платы в 2018 году.