|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:17
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.3 грн
|24.65 грн
|EUR
|26.4 грн
|26.9 грн
Размер среднемесячной номинальной заработной платы в Николаевской области в 2019 году составил 9976 гривен, что на 22,2% выше уровня заработной платы в 2018 году.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.
На Николаевщине средняя номинальная зарплата в месяц штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с численностью работающих 10 и более человек) в 2019 году составила 9976 гривен.
Эта сумма в 2,4 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы в 2019 году (4173 гривен) и на 22,2% - уровня заработной платы в 2018 года.
Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года составила 9904 гривны.
В Николаевской области на 61% сократился долг по зарплатам в 2019 году.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Размер среднемесячной номинальной заработной платы в Николаевской области в 2019 году составил 9976 гривен, что на 22,2% выше уровня заработной платы в 2018 году.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.
На Николаевщине средняя номинальная зарплата в месяц штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с численностью работающих 10 и более человек) в 2019 году составила 9976 гривен.
Эта сумма в 2,4 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы в 2019 году (4173 гривен) и на 22,2% - уровня заработной платы в 2018 года.
Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года составила 9904 гривны.
В Николаевской области на 61% сократился долг по зарплатам в 2019 году.