Размер среднемесячной номинальной заработной платы в Николаевской области в 2019 году составил 9976 гривен, что на 22,2% выше уровня заработной платы в 2018 году.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

На Николаевщине средняя номинальная зарплата в месяц штатного работника предприятий, учреждений и организаций (с численностью работающих 10 и более человек) в 2019 году составила 9976 гривен.

Эта сумма в 2,4 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы в 2019 году (4173 гривен) и на 22,2% - уровня заработной платы в 2018 года.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года составила 9904 гривны.

В Николаевской области на 61% сократился долг по зарплатам в 2019 году.