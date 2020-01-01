Средняя заработная плата в Николаевской области к концу ноября 2019 года составила 9904 гривны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные региональным управлением Государственной службы статистики.

Отметим, что в сводках Госстата используется информация об официальных окладах на предприятиях, где трудоустроено от 10 человек. Также речь идет о номинальной зарплате с учетом налоговых и других отчислений. Таким образом, согласно официальной статистике, «чистыми» в среднем по области получают 7,9 тысяч гривен.

Самые высокие зарплаты — у работников сферы газо-, паро-, электроснабжения (18,2 тысячи гривен). На второй позиции госслужащие, военные и представители сферы соцстраха (13,1 тысячи), на третьей — сфера логистики (12,2 тысячи).

Самый скромный оклад получают работники общепита и гостинничного бизнеса (5,7 тысячи гривен), спорта и культуры (6,2 тысячи), медицины и соцработники (6,7 тысячи).

Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидают, что в 2020 году темпы роста реальной (с учетом инфляции) заработной платы будут высокими — около 10%.