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В Центральном районном суде Николаева состоялось заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Согласно обвинительному акту, подсудимый на тот момент занимал должность начальника Веселиновского районного сектора ГУ ГСЧС в Николаевской области. В декабре 2018 года он обнаружил факт возможного осуществления хоздеятельности предприятием без разрешительных документов.
После этого, по версии следствия, он потребовал у директора фирмы платить ему 5 тысяч гривен ежемесячно. В обмен обещал не препятствовать получению предприятием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Директор согласился на указанное требование и в дальнейшем перечислил на предоставленный ему обвиняемым банковский счет два платежа по 5 тысяч гривен.
Обвиняемый во время допроса в суде свою вину отрицал и сообщил, что каких-либо требований по получению неправомерной выгоды не выдвигал. По его словам, наоборот, директор предприятия сам предлагал встретиться и предлагал ему взятку, от которой тот отказывался. Свои встречи и телефонные разговоры с директором объяснил тем, что якобы консультировал предпринимателя. Также он сообщил, что не имел полномочий согласования и оформления разрешительных документов, и вообще не был должностным лицом.
Сейчас в заседании объявлен перерыв до 19 февраля.
Напомним, 31 декабря суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток для чиновницы Департамента ЖКХ Николаевского горсовета, которую накануне поймали на получении взятки в размере 20 тысяч гривен.
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В Центральном районном суде Николаева состоялось заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Согласно обвинительному акту, подсудимый на тот момент занимал должность начальника Веселиновского районного сектора ГУ ГСЧС в Николаевской области. В декабре 2018 года он обнаружил факт возможного осуществления хоздеятельности предприятием без разрешительных документов.
После этого, по версии следствия, он потребовал у директора фирмы платить ему 5 тысяч гривен ежемесячно. В обмен обещал не препятствовать получению предприятием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Директор согласился на указанное требование и в дальнейшем перечислил на предоставленный ему обвиняемым банковский счет два платежа по 5 тысяч гривен.
Обвиняемый во время допроса в суде свою вину отрицал и сообщил, что каких-либо требований по получению неправомерной выгоды не выдвигал. По его словам, наоборот, директор предприятия сам предлагал встретиться и предлагал ему взятку, от которой тот отказывался. Свои встречи и телефонные разговоры с директором объяснил тем, что якобы консультировал предпринимателя. Также он сообщил, что не имел полномочий согласования и оформления разрешительных документов, и вообще не был должностным лицом.
Сейчас в заседании объявлен перерыв до 19 февраля.
Напомним, 31 декабря суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток для чиновницы Департамента ЖКХ Николаевского горсовета, которую накануне поймали на получении взятки в размере 20 тысяч гривен.