31 декабря суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток для чиновницы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, которую накануне поймали на получении взятки в размере 20 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Сообщается, что деньги 44-летняя начальница одного из управлений Департамента получила за подписание актов выполненных работ с недостоверными ведомостями относительно объема выполненных работ от «подконтрольных» субъектов хозяйственной деятельности.

Ранее в полиции сообщали, что для конспирации от разоблачения правоохранительными органами к своим незаконным действиям чиновница привлекла своего водителя, который после получения ею части денег в своем служебном кабинете, выносит деньги из помещения в служебный автомобиль, и в дальнейшем, через некоторое время, передает чиновнице.

Отмечается, что в 2018 году чиновница уже фигурировала в двух уголовных производствах в сфере служебной деятельности (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса «Служебный подлог» и по части 1 статьи 367 УКУ «Служебная халатность»), по которым в 2018 году ей сообщали о подозрении, а материалы дела с обвинительными актами направлены в суд для принятия решения по сути.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что должностные лица Департамента ЖКХ Николаевского городского совета с января 2019 и по настоящее время, злоупотребляя служебным положением, вступив в противоправный заговор, осуществляли заключение договоров на выполнение работ по «подконтрольными» им лично субъектами хозяйственной деятельности, от которых получали «откаты» в размере 10-15% в зависимости от стоимости заключенного договора.

Указывается, что к своей противоправной деятельности должностные лица привлекли руководительницу одного из управления Департамента, которая, выполняя прямые противоправные указания руководства, которые предоставлялись ей во время разговоров тет-а-тет или с помощью мессенджеров «WhatsApp» и «Viber», злоупотребляя служебным положением, осуществляет подписание актов выполненных работ ряда «подконтрольных» предприятий, без фактической проверки объемов и качества выполнения работ, как следствие приводит к завышению фактической стоимости выполненных работ и необоснованного перечисления денег из бюджета субъектам хозяйственной деятельности.

28 декабря следователи задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и по соглашению с прокуратурой сообщили о подозрении по трем эпизодам: два по части 1 и еще одни по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины: «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом, что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.