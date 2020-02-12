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АО «Укрпочта» с 12 февраля временно приостановила прием почтовой корреспонденции и посылок из Украины в Китай.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты, передает Укринформ.
Все отправления в Китай, принятые до вторника, 11 февраля, будут доставлены, но общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Со среды, 12 февраля, их прием временно приостановлено.
В «Укрпочте» заявили, что никаких запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет, но из-за значительного сокращения большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в эту страну временно приостановлено.
Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения.
Никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. У официальных назначенных почтовых операторов-партнеров «Укрпочты» все отправления проходят строгую проверку, рентген-досмотр, запрещенные либо опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ.
Ранее сообщалось, что «Укрпочта» объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.
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АО «Укрпочта» с 12 февраля временно приостановила прием почтовой корреспонденции и посылок из Украины в Китай.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты, передает Укринформ.
Все отправления в Китай, принятые до вторника, 11 февраля, будут доставлены, но общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Со среды, 12 февраля, их прием временно приостановлено.
В «Укрпочте» заявили, что никаких запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет, но из-за значительного сокращения большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в эту страну временно приостановлено.
Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения.
Никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. У официальных назначенных почтовых операторов-партнеров «Укрпочты» все отправления проходят строгую проверку, рентген-досмотр, запрещенные либо опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ.
Ранее сообщалось, что «Укрпочта» объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.