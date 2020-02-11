Компания «Укрпочта» объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.

Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

— Объявили тендер на первые 500 передвижных отделений в этом году, - написал глава компании.

По его словам, в течение двух лет «Укрпочта» намерена запустить 1000 таких передвижных отделений, которые покроют 100% населенных пунктов Украины.

— Это не просто передвижные отделения - это ключ к предоставлению финансовых услуг, реформы энергетики, а также доступности лекарственных препаратов для более чем 15 миллионов граждан Украины, - отметил Смелянский.

Напомним, что руководитель государственного предприятия «Укрпошта» Игорь Смелянский заявил о начале продажи активов компании.