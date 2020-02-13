С сегодняшнего дня государственное предприятие «Укроборонсервис» включено в Реестр морских портов Украины как портовый оператор специализированного морского порта «Ольвия».

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

На сегодняшний день в специализированном морском порту «Ольвия» осуществляют деятельность: ГП «Стивидорная компания «Ольвия», портовый оператор, который является участником проекта по концессии; ООО «Компания «Евровнешторг» - морской терминал; ООО «ЕВТ Грейн» - портовый оператор, (эксплуатирует морской терминал ООО «Компания «Евровнешторг»); ГП «Укроборонсервис» - портовый оператор, основным направлением деятельности которого является экспорт и импорт продукции и услуг военно-технического и специального назначения.

Как сообщалось, катарская компания «QTerminals», которая выиграла конкурс на концессию николаевского порта «Ольвия», планирует развивать порт в качестве зернового хаба.