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Представители авиакомпании Wizz Air в течение февраля осуществят аудит аэропорта Херсон, по результатам которого будет принято решение относительно запуска рейсов.
Об этом в интервью порталу «У відпустку» рассказал директор аэропорта Херсон Виталий Кучерук.
— Могу сообщить, что в течение февраля они приедут к нам с аудитом. Затем они вернутся домой и подготовят отчет для своего руководства. Wizz Air должна за февраль-март определиться, будет ли он начинать полеты из Херсона с началом летней навигации, то есть с конца марта, или все-таки с зимнего сезона, то есть с конца октября. Ее действия ускоряет Ryanair, - отметил Виталий Кучерук.
По словам главы аэропорта, переговоры с венгерским лоукостером в Херсоне начали еще до переговоров с Ryanair. Однако последняя с декабря прошлого года уже выполняет оттуда два рейса - в Краков и Катовице, а с 30 марта к ним прибавится сообщение Херсон-Вена, которое будет обслуживаться дочерней компанией ирландского перевозчика Lauda.
Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания «Роза Ветров» опубликовала стоимость билетов на рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется начать с 18 мая.
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Представители авиакомпании Wizz Air в течение февраля осуществят аудит аэропорта Херсон, по результатам которого будет принято решение относительно запуска рейсов.
Об этом в интервью порталу «У відпустку» рассказал директор аэропорта Херсон Виталий Кучерук.
— Могу сообщить, что в течение февраля они приедут к нам с аудитом. Затем они вернутся домой и подготовят отчет для своего руководства. Wizz Air должна за февраль-март определиться, будет ли он начинать полеты из Херсона с началом летней навигации, то есть с конца марта, или все-таки с зимнего сезона, то есть с конца октября. Ее действия ускоряет Ryanair, - отметил Виталий Кучерук.
По словам главы аэропорта, переговоры с венгерским лоукостером в Херсоне начали еще до переговоров с Ryanair. Однако последняя с декабря прошлого года уже выполняет оттуда два рейса - в Краков и Катовице, а с 30 марта к ним прибавится сообщение Херсон-Вена, которое будет обслуживаться дочерней компанией ирландского перевозчика Lauda.
Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания «Роза Ветров» опубликовала стоимость билетов на рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется начать с 18 мая.