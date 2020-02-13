Представители авиакомпании Wizz Air в течение февраля осуществят аудит аэропорта Херсон, по результатам которого будет принято решение относительно запуска рейсов.

Об этом в интервью порталу «У відпустку» рассказал директор аэропорта Херсон Виталий Кучерук.

— Могу сообщить, что в течение февраля они приедут к нам с аудитом. Затем они вернутся домой и подготовят отчет для своего руководства. Wizz Air должна за февраль-март определиться, будет ли он начинать полеты из Херсона с началом летней навигации, то есть с конца марта, или все-таки с зимнего сезона, то есть с конца октября. Ее действия ускоряет Ryanair, - отметил Виталий Кучерук.

По словам главы аэропорта, переговоры с венгерским лоукостером в Херсоне начали еще до переговоров с Ryanair. Однако последняя с декабря прошлого года уже выполняет оттуда два рейса - в Краков и Катовице, а с 30 марта к ним прибавится сообщение Херсон-Вена, которое будет обслуживаться дочерней компанией ирландского перевозчика Lauda.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания «Роза Ветров» опубликовала стоимость билетов на рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется начать с 18 мая.