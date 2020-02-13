Украинская авиакомпания «Роза Ветров» опубликовала стоимость билетов на рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется начать с 18 мая.

Об этом свидетельствуют данные размещенные на сайте авиакомпании.

Стоимость перелета из Николаева в Киев и обратно обойдется пассажиру в 5 тысяч 43 гривны. Билет в одну сторону обойдется в 2 тысячи 553 гривны.

Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.

График предусматривает вылет самолета рейсом 7W-195 из киевского аэропорта «Борисполь» в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W-196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.

В расписание для данного рейса «Роза Ветров» внесла региональный реактивный самолет Embraer 145. Отметим, что ранее этот самолет ранее пренадлежал авиакомпании «Днеправиа».

Также отметим, что директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна пообещал максимальную заполняемость возобновленных регулярных рейсов из Николаева в Киев.