|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:17
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.39 грн
|26.89 грн
Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна пообещал максимальную заполняемость возобновленных регулярных рейсов из Николаева в Киев.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
— Можете не сомневаться, загруженность будет максимальная. Летать будем 7 дней в неделю. Я подтверждаю эту информацию. В четверг будет официальный старт продаж, будут пресс-релизы, – заявил Федор Барна.
Федор Барна также отметил, что сейчас идет работа об организации автобуса, который будет возить пассажиров из города в аэропорт.
— Сейчас работает с ОГА по этому вопросу. Отремонтируют дорогу к аэропорту, запустят автобусы. Не ищите трудности. Все будет в порядке. Мы этот вопрос решаем, – отметил он.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы Киев-Николаев, которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
Как известно, в 2018 году Николаев уже пытался запустить авиарейсы в Киев, однако руководству предприятия не удалось наладить регулярные сообщения из Николаева в Киев. В январе 2018 года Федор Барна заявил, что авиарейс «Николаев-Киев» временно приостановлен.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна пообещал максимальную заполняемость возобновленных регулярных рейсов из Николаева в Киев.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
— Можете не сомневаться, загруженность будет максимальная. Летать будем 7 дней в неделю. Я подтверждаю эту информацию. В четверг будет официальный старт продаж, будут пресс-релизы, – заявил Федор Барна.
Федор Барна также отметил, что сейчас идет работа об организации автобуса, который будет возить пассажиров из города в аэропорт.
— Сейчас работает с ОГА по этому вопросу. Отремонтируют дорогу к аэропорту, запустят автобусы. Не ищите трудности. Все будет в порядке. Мы этот вопрос решаем, – отметил он.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы Киев-Николаев, которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
Как известно, в 2018 году Николаев уже пытался запустить авиарейсы в Киев, однако руководству предприятия не удалось наладить регулярные сообщения из Николаева в Киев. В январе 2018 года Федор Барна заявил, что авиарейс «Николаев-Киев» временно приостановлен.