Федор Барна

Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна пообещал максимальную заполняемость возобновленных регулярных рейсов из Николаева в Киев.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

— Можете не сомневаться, загруженность будет максимальная. Летать будем 7 дней в неделю. Я подтверждаю эту информацию. В четверг будет официальный старт продаж, будут пресс-релизы, – заявил Федор Барна.

Федор Барна также отметил, что сейчас идет работа об организации автобуса, который будет возить пассажиров из города в аэропорт.

— Сейчас работает с ОГА по этому вопросу. Отремонтируют дорогу к аэропорту, запустят автобусы. Не ищите трудности. Все будет в порядке. Мы этот вопрос решаем, – отметил он.

Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы Киев-Николаев, которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.

Как известно, в 2018 году Николаев уже пытался запустить авиарейсы в Киев, однако руководству предприятия не удалось наладить регулярные сообщения из Николаева в Киев. В январе 2018 года Федор Барна заявил, что авиарейс «Николаев-Киев» временно приостановлен.