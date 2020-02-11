Украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.

Об этом сообщает Аvianews.

График предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта «Борисполь» в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.

В расписание для данного рейса «Роза Ветров» внесла региональный реактивный самолет Embraer 145.

Отметим, что в октябре 2019 года директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский пообещал помочь Николаеву в обеспечении регулярных рейсов на Киев с помощью авиакомпании «Роза Ветров» («Windrose Airlines»).

Напомним, Федор Барна заявил, что уже в четверг, 13 февраля начнется продажа билетов по новому направлению из Николаевского аэропорта.