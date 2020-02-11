|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:17
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.3 грн
|24.65 грн
|EUR
|26.4 грн
|26.9 грн
Украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
Об этом сообщает Аvianews.
График предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта «Борисполь» в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.
В расписание для данного рейса «Роза Ветров» внесла региональный реактивный самолет Embraer 145.
Отметим, что в октябре 2019 года директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский пообещал помочь Николаеву в обеспечении регулярных рейсов на Киев с помощью авиакомпании «Роза Ветров» («Windrose Airlines»).
Напомним, Федор Барна заявил, что уже в четверг, 13 февраля начнется продажа билетов по новому направлению из Николаевского аэропорта.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
Об этом сообщает Аvianews.
График предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта «Борисполь» в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.
В расписание для данного рейса «Роза Ветров» внесла региональный реактивный самолет Embraer 145.
Отметим, что в октябре 2019 года директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский пообещал помочь Николаеву в обеспечении регулярных рейсов на Киев с помощью авиакомпании «Роза Ветров» («Windrose Airlines»).
Напомним, Федор Барна заявил, что уже в четверг, 13 февраля начнется продажа билетов по новому направлению из Николаевского аэропорта.