Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что уже в четверг, 13 февраля начнется продажа билетов по новому направлению из Николаевского аэропорта.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

— Все в четверг, 13 февраля. Все увидите. Да, все официально будет, все увидите. Это объявится по всей стране, вы увидите старт продаж билетов. Потерпите до 13 числа. Все сами увидите, – заявил Федор Барна.

Как известно, в 2018 году Николаев уже пытался запустить авиарейсы в Киев, однако руководству предприятия не удалось наладить регулярные сообщения из Николаева в Киев. В январе 2018 года Федор Барна заявил, что авиарейс «Николаев-Киев» временно приостановлен.

Напомним, Федор Барна заявлял, что, несмотря на то, что на протяжении последних трех месяцев не было новостей о работе аэропорта, он и его команда продолжают работать над его развитием и скоро покажут всем результат.

Отметим, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.

В свою очередь Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.