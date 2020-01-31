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Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что, не смотря, на то, что на протяжении последних трех месяцев не было новостей о работе аэропорта, он и его команда продолжают работать над его развитием и скоро покажут всем результат.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам Федора Барны, аэропорт успешно прошел аудит нескольких авиакомпаний и в скором времени «удивит» всех результатами своей работы.
— Я подожду неделю этого троллинга, я потерплю неделю. Через неделю все будет в порядке, вот увидите! Вы все узнаете. Я пока все не могу рассказывать, комментировать. Вы все увидите. Буквально потерпите неделю, будут полеты. У нас в аэропорту был аудит, у нас все хорошо в аэропорту. Мы сейчас монтируем систему посадки. В этом году мы планируем еще отремонтировать светосигнальное оборудование. Идет процесс. Мы занимаемся, мы сконцентрированы сегодня на развитии предприятия. Вы увидите результат! Я просто не хочу обещать, я хочу показать результат. Вы все увидите! – заявил Федор Барна.
Стоит отметить, что в последний раз Федор Барна три месяца назад на своей странице в Facebook 19 октября 2019 года сообщал о том, что «Николаевский международный аэропорт» принял рейс с баскетболистами клуба «Днепр», чартерный рейс бизнесмена Игоря Коломойского и отправили рейс с туристами в Египет.
Напомним, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.
В свою очередь Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.
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Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что, не смотря, на то, что на протяжении последних трех месяцев не было новостей о работе аэропорта, он и его команда продолжают работать над его развитием и скоро покажут всем результат.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам Федора Барны, аэропорт успешно прошел аудит нескольких авиакомпаний и в скором времени «удивит» всех результатами своей работы.
— Я подожду неделю этого троллинга, я потерплю неделю. Через неделю все будет в порядке, вот увидите! Вы все узнаете. Я пока все не могу рассказывать, комментировать. Вы все увидите. Буквально потерпите неделю, будут полеты. У нас в аэропорту был аудит, у нас все хорошо в аэропорту. Мы сейчас монтируем систему посадки. В этом году мы планируем еще отремонтировать светосигнальное оборудование. Идет процесс. Мы занимаемся, мы сконцентрированы сегодня на развитии предприятия. Вы увидите результат! Я просто не хочу обещать, я хочу показать результат. Вы все увидите! – заявил Федор Барна.
Стоит отметить, что в последний раз Федор Барна три месяца назад на своей странице в Facebook 19 октября 2019 года сообщал о том, что «Николаевский международный аэропорт» принял рейс с баскетболистами клуба «Днепр», чартерный рейс бизнесмена Игоря Коломойского и отправили рейс с туристами в Египет.
Напомним, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.
В свою очередь Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов