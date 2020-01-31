Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Федора Барны, из Николаева в скором времени будут открыты новые рейсы, а, следовательно, увеличится пассажиропоток из Херсона в наш аэропорт.

— Видел информацию это здорово! Но, их надо подправить. Они должны пустить автобусы с центра Херсона до аэропорта Николаев. Они же не сегодня будут запускать эти автобусы, как раз запустят под наши планируемые рейсы. Херсон часто в отношении нас какие-то интересные вещи рассказывает. Я с уважением отношусь к заявлениям губернатора Херсонской области, он красавчик, решил публично попариться. Но я вам скажу, что это так, ни о чем. Ну дал он распоряжение, и что? – заявил Федор Барна.

Федор Барна отметил, что жители Херсона часто пользуются услугами николаевского аэропорта из-за высокого сервиса и безопасности полетов.

— Из Херсона тоже можно летать в Шарм-эль-Шейх, но, тем не менее многие жители Херсона летают туда из нашего аэропорта. Они (жители Херсона, – прим.) смогли убедиться, что у нас комфортно. Я не сравниваю сейчас аэропорты вообще. Просто говорю, что люди убедились, что у нас комфортно, безопасно, удобно, прекрасная полоса, прекрасный персонал. У потребителя есть выбор, – отметил Федор Барна.

Помимо этого, он добавил, что сегодня идет ремонтные работы подъездных путей к аэропорту и трассы на Херсон, что позволит обслуживать еще большее количество пассажиров.

— Многие авиакомпании, которые с нами работают, будут работать, всегда ставят вопрос подъездных путей к аэропорту, к самому городу Николаеву, чтобы можно было перевозить больше пассажиров. Я скажу, что в этом плане губернатор области (Александр Стадник, – прим.) отработал и сделал дорогу на Херсон. Теперь спокойно жители города Херсон могут с комфортом путешествовать с города Николаева. Весной начинают ремонтировать дорогу от Николаева к аэропорту. Я думаю, что за несколько месяцев весной сделают все работы, как раз к началу наших интенсивных полетов, – отметил он.

Напомним, глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.

Также напомним, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета в 2018 году приобрело старый автобус «ЛАЗ - 695» за 6 тысяч долларов, для нужд предприятия. Тогда Федор Барна отметил, что именно этот автобус осуществлял трансфер пассажиров, которые стали пассажирами первого авиарейса из Киева в Николаев.