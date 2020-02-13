Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 84,2 миллиона гривен на содержание дорог государственного значения до конца 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, сегодня, 13 февраля чиновники объявили три тендера по содержанию дорог. Первый с ожидаемой стоимостью работ в 32 миллиона 799 тысяч 605 гривен. Предполагается, что за указанную сумму подрядчик до конца 2020 года должен будет обслуживать трассы: М-13 Кропивницький – Платоново, Н-24 Благовещенское – Николаев, Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг, Р-75 Контрольно-пропускной пункт «Тимково» - Балта - Первомайск - Доманевка – Александровка, Т-15-04 Первомайск – Новоукраинка, Т-15-06 Николаев - Доманевка - Березки, Т-15-10 / Н-24 / - Арбузинка - Еланец - Новая Одесса.

Второй тендер был объявлен с ожидаемой стоимостью работ в 18 миллионов 522 тысячи 94 гривны. За эту сумму подрядчик должен будет обслужить трассы Н-11 Днепр – Николаев, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг, Р-81 Казанка – Снигиревка – Антоновка, Т-15-03 Обход города Новая Одесса, и Т-15-10 / Н-24 / - Арбузинка - Еланец - Новая Одесса.

Третий тендер был объявлен с ожидаемой стоимостью работ в 32 миллиона 956 тысяч 81 гривну. Предполагается, что за эту сумму подрядчик должен будет обслужить трассы М-14 Одесса - Мелитополь – Новоазовск, Н-11 Днепр - Николаев (через город Кривой Рог), Н-14 Александровка - Кропивницкий – Николаев, Н-24 Благовещенское - Николаев (через город Вознесенск), Р-81 Казанка - Снигиревка - Антоновка - / Р-47 /, Т-15-06 Николаев - Доманевка - Березки, Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха «Черноморка», Т-15-08 Калиновка - Снигиревка, Т-15-13 Нечаяное-Очаков, Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха «Луговое».

В соответствии с условиями тендера на протяжении года подрядчик должен будет заниматься очисткой водоотводных канав от грязи и мусора, осуществлять холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия фрезой, ликвидировать выбоины асфальтобетонного покрытия, осуществлять работы по озеленению, очистку дорог и обочин от мусора, грязи, снега и льда, а также выполнять ряд других работ.

Напомним, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о подрядной фирме, работники которой вместо того, чтобы посыпать дороги солью, катались на машине.