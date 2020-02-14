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По итогам 2019 года аэропорт «Борисполь» возглавил рейтинг ACI Europe в группе аэропортов, принимающих 10−25 миллион пассажиров.
Об этом пишет Новое время со ссылкой на пресс-службу «Борисполя».
Такой результат обеспечила рекордная динамика роста пассажиропотока − 21,1%.
Таким образом, «Борисполь» обогнал аэропорты Москва «Внуково», Берлин «Тегель», Милан «Мальпенс», «Порту».
Как сообщалось, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
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По итогам 2019 года аэропорт «Борисполь» возглавил рейтинг ACI Europe в группе аэропортов, принимающих 10−25 миллион пассажиров.
Об этом пишет Новое время со ссылкой на пресс-службу «Борисполя».
Такой результат обеспечила рекордная динамика роста пассажиропотока − 21,1%.
Таким образом, «Борисполь» обогнал аэропорты Москва «Внуково», Берлин «Тегель», Милан «Мальпенс», «Порту».
Как сообщалось, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.