По итогам 2019 года аэропорт «Борисполь» возглавил рейтинг ACI Europe в группе аэропортов, принимающих 10−25 миллион пассажиров.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на пресс-службу «Борисполя».

Такой результат обеспечила рекордная динамика роста пассажиропотока − 21,1%.

Таким образом, «Борисполь» обогнал аэропорты Москва «Внуково», Берлин «Тегель», Милан «Мальпенс», «Порту».

Как сообщалось, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.