Верховный суд подтвердил позицию Баштанской прокуратуры и оставил без изменения решение о возврате государству земли, расположенной за пределами Баштанки. Ранее её не по назначению использовал предприниматель.

Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.

Установлено, что предприниматель, нарушив договор аренды, вместо выпаса скота и сенокошения использовал земельный участок площадью 42,6 гектара и стоимостью больше 1 миллиона для выращивания культур.

Такая деятельность приводит к ухудшению качества и истощению земли, что может привести к невозможности ее использования в будущем. Пастбища фактически были разорены.

Прокуратура обратилась в суд с иском о досрочном расторжении договора аренды земли и возвращении её государству. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Не соглашаясь с позицией прокуратуры и суда, ответчик обжаловал указанное решение в судах апелляционной и кассационной инстанциях, но они оставили решения суда первой инстанции без изменений.

Напомним, что директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайданк рассказал, что предприятие находится в процессе оформления и передачи земли под новое кладбище для Николаева.