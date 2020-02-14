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Европейский Союз отменил запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины.
Об этом в Facebook сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка.
— ЕС поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине. Таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад, снят, — написал он.
Он добавил, что решение страны-члены Европейского собза приняли не единогласно, поскольку некоторые из них недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной в ряде других сфер.
Напомним, 23 января Европейская Комиссия приняла решение приостановить ввоз на территорию Евросоюза мяса птицы из Украины из-за опасений в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области. В Госпродпотребслужбе заявили, что ЕС нарушил договоренности.
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Европейский Союз отменил запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины.
Об этом в Facebook сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка.
— ЕС поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине. Таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад, снят, — написал он.
Он добавил, что решение страны-члены Европейского собза приняли не единогласно, поскольку некоторые из них недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной в ряде других сфер.
Напомним, 23 января Европейская Комиссия приняла решение приостановить ввоз на территорию Евросоюза мяса птицы из Украины из-за опасений в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области. В Госпродпотребслужбе заявили, что ЕС нарушил договоренности.