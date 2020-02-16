Администрация Центрального района Николаевского горсовета собирается отдать 3,3 миллиона гривен за ручную уборку дорог и тротуаров.

Об этом свидетельствует информация в системе публичных закупок ProZorro.

Администрация 14 февраля объявила торги на уборку дорог и тротуаров вручную с вывозом мусора с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 325 тысяч до 31 декабря 2020 года.

Согласно тендерной документации, предприятие-подрядчик должно будет оказывать услуги по уборке случайного мусора на площади 3 миллиона 957 тысяч 700 м2, подметать территорию на площади 3 миллиона 270 тысяч м2, очищать 2000 остановок от надписей и несанкционированных рекламных объявлений, мыть их и выполнять прочие работы.

Ранее сообщалось, что бюджетное учреждение Николаевского городского совета «Культурно-игровой комплекс «Детский городок «Сказка» объявило тендер на услугу по охране своей территории, стоимостью 758 тысяч гривен.