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Компания Hyundai отзывает в США почти 430 тысяч автомобилей из-за риска возгорания двигателя.
Об этом сообщает AutoNews.
Под этот отзыв, в частности, попали седаны Hyundai Elantra 2006–2011 годов выпуска и универсалы Elantra Touring 2007–2011 годов выпуска. В данных моделях есть риск попадания влаги в модуль Антиблокировочной системы (ABS), вследствие чего возможно короткое замыкание и риск возгорания мотора. Сообщается, что это может произойти даже когда автомобиль стоит.
По данным Национального управление безопасностью движения на дорогах, в Соединенных Штатах было зарегистрировано несколько случаев возгорания двигателей у Elantra. Никто из людей не пострадал.
Hyundai обещает тщательно проверить все седаны и универсалы Elantra, которые попали под отзыв. При обнаружении дефекта его бесплатно устранят.
Будет ли объявлена такая сервисная кампания в других странах – пока неизвестно.
Напомним, американская компания Tesla отзывает 15 тысяч электромобилей Model X в Северной Америке из-за возможных проблем с усилителем рулевого механизма.
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Компания Hyundai отзывает в США почти 430 тысяч автомобилей из-за риска возгорания двигателя.
Об этом сообщает AutoNews.
Под этот отзыв, в частности, попали седаны Hyundai Elantra 2006–2011 годов выпуска и универсалы Elantra Touring 2007–2011 годов выпуска. В данных моделях есть риск попадания влаги в модуль Антиблокировочной системы (ABS), вследствие чего возможно короткое замыкание и риск возгорания мотора. Сообщается, что это может произойти даже когда автомобиль стоит.
По данным Национального управление безопасностью движения на дорогах, в Соединенных Штатах было зарегистрировано несколько случаев возгорания двигателей у Elantra. Никто из людей не пострадал.
Hyundai обещает тщательно проверить все седаны и универсалы Elantra, которые попали под отзыв. При обнаружении дефекта его бесплатно устранят.
Будет ли объявлена такая сервисная кампания в других странах – пока неизвестно.
Напомним, американская компания Tesla отзывает 15 тысяч электромобилей Model X в Северной Америке из-за возможных проблем с усилителем рулевого механизма.