Компания Hyundai отзывает в США почти 430 тысяч автомобилей из-за риска возгорания двигателя.

Об этом сообщает AutoNews.

Под этот отзыв, в частности, попали седаны Hyundai Elantra 2006–2011 годов выпуска и универсалы Elantra Touring 2007–2011 годов выпуска. В данных моделях есть риск попадания влаги в модуль Антиблокировочной системы (ABS), вследствие чего возможно короткое замыкание и риск возгорания мотора. Сообщается, что это может произойти даже когда автомобиль стоит.

По данным Национального управление безопасностью движения на дорогах, в Соединенных Штатах было зарегистрировано несколько случаев возгорания двигателей у Elantra. Никто из людей не пострадал.

Hyundai обещает тщательно проверить все седаны и универсалы Elantra, которые попали под отзыв. При обнаружении дефекта его бесплатно устранят.

Будет ли объявлена такая сервисная кампания в других странах – пока неизвестно.

Напомним, американская компания Tesla отзывает 15 тысяч электромобилей Model X в Северной Америке из-за возможных проблем с усилителем рулевого механизма.