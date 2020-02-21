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В 2019 году самыми прибыльными были поезда международного сообщения из Киева и Кривого Рога в Москву. «Укрзалізниця» заработала 145,2 миллионов гривен и 95,7 миллионов гривен соответственно.
Об этом сообщаеют Українські Новини.
Одним из самых убыточных маршрутов в 2019 году в Украине был «Ивано-Франковск - Николаев».
В сообщении отмечают, что в поезде «Киев-Москва» в прошлом году предложено 339 414 мест, из которых продали 253 530. В поезде «Кривой Рог-Москв» из 173 050 мест реализовали 141 708.
Третьим по прибыльности оказался «Одесса - Москва» с 54,9 миллионов гривен (116 146 из 140 518 мест), четвертым - «Одесса-Перемышль» с 22,2 миллионов гривен (80 298 из 106 392 мест), пятым - «Киев-Санкт-Петербург» с 16 миллионов гривен (33 081 из 57 432 мест).
Самыми убыточными признаны «Хмельницкий - Москва» с убытком 4,5 миллионов гривен (продано 54 656 из 91 767 мест) и «Львов-Перемышль» с 3 миллионов гривен (продано 15 580 из 30 816 мест).
По данным УЗ, на внутренних маршрутах самыми прибыльными были:
Самыми убыточными были:
При этом по итогам 2019 года ожидаемый в УЗ убыток от пассажирских перевозок на дальнем сообщении составляет 6,5 миллиардов гривен.
Напомним, что гражданку Китая с высокой температурой, которая ехала в поезде «Киев-Москва», сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу.
В 2019 году самыми прибыльными были поезда международного сообщения из Киева и Кривого Рога в Москву. «Укрзалізниця» заработала 145,2 миллионов гривен и 95,7 миллионов гривен соответственно.
Об этом сообщаеют Українські Новини.
Одним из самых убыточных маршрутов в 2019 году в Украине был «Ивано-Франковск - Николаев».
В сообщении отмечают, что в поезде «Киев-Москва» в прошлом году предложено 339 414 мест, из которых продали 253 530. В поезде «Кривой Рог-Москв» из 173 050 мест реализовали 141 708.
Третьим по прибыльности оказался «Одесса - Москва» с 54,9 миллионов гривен (116 146 из 140 518 мест), четвертым - «Одесса-Перемышль» с 22,2 миллионов гривен (80 298 из 106 392 мест), пятым - «Киев-Санкт-Петербург» с 16 миллионов гривен (33 081 из 57 432 мест).
Самыми убыточными признаны «Хмельницкий - Москва» с убытком 4,5 миллионов гривен (продано 54 656 из 91 767 мест) и «Львов-Перемышль» с 3 миллионов гривен (продано 15 580 из 30 816 мест).
По данным УЗ, на внутренних маршрутах самыми прибыльными были:
Самыми убыточными были:
При этом по итогам 2019 года ожидаемый в УЗ убыток от пассажирских перевозок на дальнем сообщении составляет 6,5 миллиардов гривен.
Напомним, что гражданку Китая с высокой температурой, которая ехала в поезде «Киев-Москва», сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу.