В 2019 году самыми прибыльными были поезда международного сообщения из Киева и Кривого Рога в Москву. «Укрзалізниця» заработала 145,2 миллионов гривен и 95,7 миллионов гривен соответственно.

Об этом сообщаеют Українські Новини.

Одним из самых убыточных маршрутов в 2019 году в Украине был «Ивано-Франковск - Николаев».

В сообщении отмечают, что в поезде «Киев-Москва» в прошлом году предложено 339 414 мест, из которых продали 253 530. В поезде «Кривой Рог-Москв» из 173 050 мест реализовали 141 708.

Третьим по прибыльности оказался «Одесса - Москва» с 54,9 миллионов гривен (116 146 из 140 518 мест), четвертым - «Одесса-Перемышль» с 22,2 миллионов гривен (80 298 из 106 392 мест), пятым - «Киев-Санкт-Петербург» с 16 миллионов гривен (33 081 из 57 432 мест).

Самыми убыточными признаны «Хмельницкий - Москва» с убытком 4,5 миллионов гривен (продано 54 656 из 91 767 мест) и «Львов-Перемышль» с 3 миллионов гривен (продано 15 580 из 30 816 мест).

По данным УЗ, на внутренних маршрутах самыми прибыльными были:

«Киев - Одесса» - 74,5 миллионов гривен (продано 387 177 из 427 104 мест), «Киев - Львов» - 56 миллионов гривен (продано 333 313 из 392 582), «Днипро - Киев» - 55,7 миллионов гривен (продано 383 520 из 407 996 мест), «Харьков - Киев» - 47,4 миллионов гривен (мест 325 237 из 385 362 мест), «Киев - Запорожье» с 33,7 миллионов гривен (мест 197 065 из 220 712 мест).

Самыми убыточными были:

«Львов - Бахмут» - убыток 275,5 миллионов гривен (продано 367 711 из 416 828 мест), «Ужгород - Лисичанск» - 260,3 миллионов гривен (457 167 из 459 622 мест), «Мариуполь - Львов» - 217,1 миллионов гривен (422 265 из 449 994 мест), «Ивано-Франковск - Николаев» - 209,1 миллионов гривен (396 589 из 429 437 мест), «Киев - Рахов» - 189,6 миллионов гривен (502 835 из 548 456 мест).

При этом по итогам 2019 года ожидаемый в УЗ убыток от пассажирских перевозок на дальнем сообщении составляет 6,5 миллиардов гривен.

Напомним, что гражданку Китая с высокой температурой, которая ехала в поезде «Киев-Москва», сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу.