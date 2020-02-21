Гражданку Китая с высокой температурой, которая ехала в поезде «Киев-Москва», сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу.

Об этом «Интерфаксу» сообщила руководительница управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

Она уточнила, что остальных пассажиров вагона, в котором ехала китаянка, направили на карантин в Брянскую городскую больницу.

Трапезникова пообещала предоставить подробную информацию во второй половине дня.

Перед этим в «Укрзалізнице» сообщили, что с поезда №6 «Киев-Москва» сняли гражданку Китая из-за обнаруженных у нее симптомов респираторного заболевания.

Отмечали, что пассажирку, гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания обнаружили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ).

Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все они здоровы и без симптомов коронавируса.

Вечером 20 февраля их отвезли на автобусах в поселок Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители этому пытались помешать и, в частности, разожгли костер посреди дороги.

Впрочем, когда автобусы подъехали, правоохранители оттеснили их и освободили дорогу. Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в полицию, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному правоохранителю камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила два уголовных дела.