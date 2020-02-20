В результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что полиция была вынуждена применить силу к протестующим. Один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей.

— Мы проводили с ними переговоры, пытались убедить в нецелесообразности и бессмысленности такого поведения. К сожалению, местные жители на уговоры не шли и проявляли агрессию. В подавляющем большинстве это были молодые люди. Они «подогревались» еще с обеда, - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») .

Напомним, в Новые Санжары вылетел премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Там развернут оперативный штаб правительства.