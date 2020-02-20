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Вечером 20 февраля в Новые Санжар прибыл автобус с эвакуированными из Китая украинцами. Продолжаются столкновения протестующих и полицейских.
Трансляцию ведет Радио Свобода.
Люди перекрыли проезд к санаторию шинами, дровами и ветками, после чего подожгли их. На место прибыли спасатели, которые тушат очаги возгорания и разбирают древесину.
В 20:00 автобусы с эвакуированными украинцами в сопровождении колонны правоохранителей и полицейских автомобилей заехали на территорию медицинского центра. Люди в автобусах, проезжая через поселок, закрывали лица. Некоторые из них махали украинскими флажками. В свою очередь протестующие местные жители бросали в автобусы камнями и пытались бить палками, пока полиция не оттеснила их.
Тем временем на место вылетел премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Журналисты передают, что глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов выехал его встречать. Премьер также добавил, что в Новых Санжарах развернут оперативный штаб правительства.
Напомним, сегодня утром в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины, он сел в Борисполе, после чего дозаправился и вылетел в Харьков.
Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.
На борту самолета находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев. После посадки самолета всех эвакуированных спецтранспортом ГСЧС под сопровождением полиции доставят на территорию медцентра Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области, где в течении 14 дней люди будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
В то же время в Новых Санжарах произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.
Позже правоохранители с помощью военной техники начали расчищать дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.
В Новые Санжары ориентировочно они приедут через 2,5-3 часа. В связи с напряженной ситуацией возникшей в поселке Новые Санжары туда прибыл Арсен Аваков.
Вечером 20 февраля в Новые Санжар прибыл автобус с эвакуированными из Китая украинцами. Продолжаются столкновения протестующих и полицейских.
Трансляцию ведет Радио Свобода.
Люди перекрыли проезд к санаторию шинами, дровами и ветками, после чего подожгли их. На место прибыли спасатели, которые тушат очаги возгорания и разбирают древесину.
В 20:00 автобусы с эвакуированными украинцами в сопровождении колонны правоохранителей и полицейских автомобилей заехали на территорию медицинского центра. Люди в автобусах, проезжая через поселок, закрывали лица. Некоторые из них махали украинскими флажками. В свою очередь протестующие местные жители бросали в автобусы камнями и пытались бить палками, пока полиция не оттеснила их.
Тем временем на место вылетел премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Журналисты передают, что глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов выехал его встречать. Премьер также добавил, что в Новых Санжарах развернут оперативный штаб правительства.
Напомним, сегодня утром в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины, он сел в Борисполе, после чего дозаправился и вылетел в Харьков.
Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.
На борту самолета находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев. После посадки самолета всех эвакуированных спецтранспортом ГСЧС под сопровождением полиции доставят на территорию медцентра Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области, где в течении 14 дней люди будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
В то же время в Новых Санжарах произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.
Позже правоохранители с помощью военной техники начали расчищать дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.
В Новые Санжары ориентировочно они приедут через 2,5-3 часа. В связи с напряженной ситуацией возникшей в поселке Новые Санжары туда прибыл Арсен Аваков.