Специальный рейс с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь»

По данным сервиса Flightradar24, с 8 до 9 утра самолет сделал 9 кругов над Полтавой, - сообщают НикВести.

Тем временем в Полтавской области местные жители перекрыли дорогу. На въезде в село Новые Санжары произошли столкновения с полицией местных жителей, митингующих против содержания эвакуированных пассажиров на территории их области.

Самолет также ожидали в Харьковском аэропорту, там его готовились встретить медики и другие государственные службы. По предварительным данным посадка в Харькове была отменена не из-за митингов, а ввиду сильного тумана.

Официально Министерство охраны здоровья засекретило место посадки самолета, но сегодня утром на сайте Министерства внутренних дел появилась информация, что после посадки в Борисполе самолет вновь вернется в Харьков, а оттуда пассажиров доставят на базу Нацгвардии в селе Новые Санжары Полтавской области.

Рейс совершался с пересадкой в Алматы (Казахстан). Оттуда в 01:35 по киевскому времени Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp вылетел в Украину.

Напомним, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допущено 4 человека: 3 из них украинцы и 1 - иностранка.







