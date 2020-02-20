В поселке Новые Санжары Полтавской области, в котором планируют разместить эвакуированных из Уханя (эпицентр вспышки коронавируса COVID-19) украинцев и граждан других государств, произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

— 20 февраля, около 7 часов утра, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские установили больше 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели с ними превентивные беседы.

— С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены, - заявил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

Ранее специальный рейс с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь».

Официально Министерство охраны здоровья засекретило место посадки самолета, но сегодня утром на сайте Министерства внутренних дел появилась информация, что после посадки в Борисполе самолет вновь вернется в Харьков, а оттуда пассажиров доставят на базу Нацгвардии в селе Новые Санжары Полтавской области.

Рейс совершался с пересадкой в Алматы (Казахстан). Оттуда в 01:35 по киевскому времени Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp вылетел в Украину.