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В поселке Новые Санжары Полтавской области, в котором планируют разместить эвакуированных из Уханя (эпицентр вспышки коронавируса COVID-19) украинцев и граждан других государств, произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
— 20 февраля, около 7 часов утра, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка, - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили больше 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели с ними превентивные беседы.
— С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены, - заявил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.
Ранее специальный рейс с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь».
Официально Министерство охраны здоровья засекретило место посадки самолета, но сегодня утром на сайте Министерства внутренних дел появилась информация, что после посадки в Борисполе самолет вновь вернется в Харьков, а оттуда пассажиров доставят на базу Нацгвардии в селе Новые Санжары Полтавской области.
Рейс совершался с пересадкой в Алматы (Казахстан). Оттуда в 01:35 по киевскому времени Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp вылетел в Украину.
Напомним, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допущено 4 человека: 3 из них украинцы и 1 - иностранка.
В поселке Новые Санжары Полтавской области, в котором планируют разместить эвакуированных из Уханя (эпицентр вспышки коронавируса COVID-19) украинцев и граждан других государств, произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
— 20 февраля, около 7 часов утра, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка, - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили больше 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели с ними превентивные беседы.
— С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены, - заявил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.
Ранее специальный рейс с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь».
Официально Министерство охраны здоровья засекретило место посадки самолета, но сегодня утром на сайте Министерства внутренних дел появилась информация, что после посадки в Борисполе самолет вновь вернется в Харьков, а оттуда пассажиров доставят на базу Нацгвардии в селе Новые Санжары Полтавской области.
Рейс совершался с пересадкой в Алматы (Казахстан). Оттуда в 01:35 по киевскому времени Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp вылетел в Украину.
Напомним, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допущено 4 человека: 3 из них украинцы и 1 - иностранка.