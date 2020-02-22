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На саммите в Брюсселе главы стран Европейского союза не смогли согласовать бюджет на 2021−2027 года из-за того, что Великобритания покинула объединение.
Об этом сообщает Reuters.
— К сожалению, нам не удалось достичь соглашения. Мы очень много работали, но нам нужно больше времени, — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Из-за Brexit в бюджете ЕС образовалась «дыра» в размере 60−75 миллиардов евро.
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что страны Евросоюза далеки от согласия по бюджету. Она сообщила, что для утверждения бюджета потребуется много времени.
В то же время, канцлер Австрии Себастья Курц считает, что для согласия потребуется несколько встреч на высшем уровне.
Напомним, 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.
Соглашение по Brexit вступило в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.
На саммите в Брюсселе главы стран Европейского союза не смогли согласовать бюджет на 2021−2027 года из-за того, что Великобритания покинула объединение.
Об этом сообщает Reuters.
— К сожалению, нам не удалось достичь соглашения. Мы очень много работали, но нам нужно больше времени, — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Из-за Brexit в бюджете ЕС образовалась «дыра» в размере 60−75 миллиардов евро.
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что страны Евросоюза далеки от согласия по бюджету. Она сообщила, что для утверждения бюджета потребуется много времени.
В то же время, канцлер Австрии Себастья Курц считает, что для согласия потребуется несколько встреч на высшем уровне.
Напомним, 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.
Соглашение по Brexit вступило в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.