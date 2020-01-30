Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

— С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии / Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения, - сообщили в ЕС.

После Brexit начнется переходной период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течении переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза. Переходный период может быть продлен один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся до 1 июля 2020 года.

Напомним, Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании в период с 31 января 2020 года по 30 января 2021 год.