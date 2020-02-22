В Николаеве стивидорные компании, которые работают в морском порту, за свой счет отремонтируют разрушенный большегрузным транспортом переезд по улице 3-я Слободская.

Об этом стало известно в пятницу, 21 февраля, в ходе совещания в Администрации Николаевского морского порта, – сообщают НикВести.

В ходе совещания заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Юрий Степанец обратился к присутствующим стивидорам и напомнил, что городские власти предлагали им выделить финансирование на ремонт переезда на улице 3-я Слободская и уборку обочин, которые засоряют водители фур, которые отстаиваются на улицах города. Однако, по словам чиновника никакой реакции на все предложения до сих пор нет, а потому он пригрозил, что руководство города может полностью закрыть проезд по Николаеву для фур.

—На нашу просьбу никто не откликнулся. Цену вопроса неоднократно озвучивали, насколько мы помним сделать всю улицу 3-ю Слободскую стоить чуть больше 1 миллиона 400 тысяч. С учетом того, что в этом районе работает около 11 портовых операторов, каждому нужно выделить чуть больше 100 тысяч, чтобы сделать ремонт дороги. Мы вам предлагали также принять участие уборке прилегающей территории в тех местах где отстаивается транспорт, который после едет к вам в порт. Мы тоже просчитывали этот вопрос, у нас вышла цифра около 150 тысяч гривен в месяц. Опять-таки, для 11 операторов это не такая уж и большая сумма, чтобы платить по 10 тысяч и убирать территорию. Но, опять никто не пошел к нам на встречу. Если нас никто не слышит, мы будем вынуждены вообще перекрыть движение в город для большегрузного транспорта, и мы это сделаем. Николаев уже занимает первое место по уровню формальдегидов в атмосфере. А формальдегиды, как вы знаете, это продукты сгорания солярки, дизеля. У нас в городе повысилась заболеваемость значительно за последний период. Почему должны страдать николаевцы? – заявил Юрий Степанец.

В ответ на это руководитель Южной стивидорной компании Александр Соловьев заявил, что операторы, работающие в порту, не будут выделять финансирование на ремонт переезда. Вместо этого стивидоры предложили выделить материалы и необходимую технику, чтобы собственными силами за две недели решить вопрос с ремонтом и уборкой мусора у мест где отстаиваются фуры.

— Просто собрать деньги – это ни к чему не приведет. Сперва проведут тендер, определят победителя, а значит это затянется на какой-то период времени. Это не принесет результата. Компании готовы пойти на встречу, решить проблему, упорядочить движение, убрать мусор. Но, сперва нужно навести порядок, а не говорить о сборе денег. Мы на сегодняшний день используем аэродромные плиты, которые готовы выделить для ремонта дороги, выделить технику, другие материалы. Мы не располагаем материальном ресурсом. Если город готов дать щебень и песок, то мы готовы дать технику и плиты, и мы за две недели наведем порядок. Надо начинать с себя, а не решать сколько и кто может заработать, – заявил Александр Соловьев.

В итоге представители городского совета и стивидоры решили на следующей неделе провести еще одно совещание на базе Департамента ЖКХ, чтобы разработать план выполнения работ по ремонту переезда и уборке обочин.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что крупногабаритный грузовой транспорт, который едет на предприятия морехозяйственного комплекса, должны отстаиваться в специально отведенных для этого местах с соответствующей инфраструктурой за пределами Николаева, а не на улицах города возле жилых домов.