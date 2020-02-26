Украина является ответчиком по 21 делу на 250 миллиардов гривен в иностранных юрисдикциях по искам иностранных инвесторов и контрагентов центральных органов государственной власти по заключенным ими коммерческим контрактам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к проекту постановления Кабинета министров с изменениями в порядок финансирования расходов по защите прав и интересов Украины в ходе урегулирования споров в иностранных юрисдикциях.

Проект постановления, который предлагает расширить круг расходов на представление интересов страны в иностранных юрисдикциях, правительство намерено рассмотреть на заседании в среду.

Речь идет, в частности, о финансировании заграничных командировок уполномоченным лицам Министерства юстиции и других органов, а также закупки книг, изданий, подписки на информационно-аналитические интернет-ресурсы относительно решения международных споров.

Согласно пояснительной записке, текущая статистика обращений иностранных инвесторов с претензиями и исками к государству Украина позволяет предположить, что тенденция подачи новых исков к Украине на основании международных соглашений о содействии и защите иностранных инвестиций будет сохраняться.

Напомним, что в Кабинете министров подсчитали, что около 70% поданных отчетов госслужащих «не нужны, и их никто не открывает», а около 10% отчетов не нужны официально.