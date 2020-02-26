|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.25 грн
|26.74 грн
Украина является ответчиком по 21 делу на 250 миллиардов гривен в иностранных юрисдикциях по искам иностранных инвесторов и контрагентов центральных органов государственной власти по заключенным ими коммерческим контрактам.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к проекту постановления Кабинета министров с изменениями в порядок финансирования расходов по защите прав и интересов Украины в ходе урегулирования споров в иностранных юрисдикциях.
Проект постановления, который предлагает расширить круг расходов на представление интересов страны в иностранных юрисдикциях, правительство намерено рассмотреть на заседании в среду.
Речь идет, в частности, о финансировании заграничных командировок уполномоченным лицам Министерства юстиции и других органов, а также закупки книг, изданий, подписки на информационно-аналитические интернет-ресурсы относительно решения международных споров.
Согласно пояснительной записке, текущая статистика обращений иностранных инвесторов с претензиями и исками к государству Украина позволяет предположить, что тенденция подачи новых исков к Украине на основании международных соглашений о содействии и защите иностранных инвестиций будет сохраняться.
Напомним, что в Кабинете министров подсчитали, что около 70% поданных отчетов госслужащих «не нужны, и их никто не открывает», а около 10% отчетов не нужны официально.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Украина является ответчиком по 21 делу на 250 миллиардов гривен в иностранных юрисдикциях по искам иностранных инвесторов и контрагентов центральных органов государственной власти по заключенным ими коммерческим контрактам.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к проекту постановления Кабинета министров с изменениями в порядок финансирования расходов по защите прав и интересов Украины в ходе урегулирования споров в иностранных юрисдикциях.
Проект постановления, который предлагает расширить круг расходов на представление интересов страны в иностранных юрисдикциях, правительство намерено рассмотреть на заседании в среду.
Речь идет, в частности, о финансировании заграничных командировок уполномоченным лицам Министерства юстиции и других органов, а также закупки книг, изданий, подписки на информационно-аналитические интернет-ресурсы относительно решения международных споров.
Согласно пояснительной записке, текущая статистика обращений иностранных инвесторов с претензиями и исками к государству Украина позволяет предположить, что тенденция подачи новых исков к Украине на основании международных соглашений о содействии и защите иностранных инвестиций будет сохраняться.
Напомним, что в Кабинете министров подсчитали, что около 70% поданных отчетов госслужащих «не нужны, и их никто не открывает», а около 10% отчетов не нужны официально.