В Николаевской области на 6 участках начали проводить дорожные работы. В целом работы проводятся на 68 объектах в 17 областях.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сегодня 26 февраля, передает пресс-служба министерства.

На Николаевщине — на пяти участках дороги Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев: км 161+204 — км 162+338, км 162+338 — км 165+000, км 165+000 — км 172+000, 172+000 — км 175+000, 198+300 — км 235+614, а также на участке км 279+000 — км 286+000 дороги Н-11 Днепр — Николаев (через Кривой Рог).

«Министерство инфраструктуры и Укравтодор проведи надлежащую подготовительную работу, чтобы при благоприятных погодных условиях дорожные работы начались как можно раньше. Задача восстановить минимум 4 тысячи километров дорог в 2020 году должна быть выполнена, и мы уже работаем над этим», — сказал Владислав Криклий.

Глава Укравтодора Александр Кубраков отметил, что подобные срезы выполнения работ на дорожных объектах планируется делать регулярно.

«Во время пиковой нагрузки будем дополнительно координироваться с Национальной полицией для надлежащего управления движением и предупреждения граждан. Кроме этого, для Укравтодора это еще одна форма контроля работы подрядчиков», — сказал Александр Кубраков.

Напомним, в январе глава ОГА Александр Стадник прокатился от Николаева до границы с Кропивницким, после чего заявил, что этот маршрут теперь можно проехать за 1,5 часа, а не за 4, как это было три месяца назад.

После этого житель Николаева возмутился состоянием автодороги Н-14 «Кропивницкий — Николаев», после ремонта которой глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что проезжаемость трассы значительно улучшилась.