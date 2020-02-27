Внедрение электронного билета обошлось Киеву примерно в 504 миллионов гривен. Поставщиков техники и услуг избирали в рамках тендера через Prozorro.

Об этом заявил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

По словам Юрия Назарова, затраты на одну единицу транспортного средства в Киеве составляют 206000 гривен — эта сумма меньше в сравнении с аналогичными проектами в другие городах страны. К примеру, во Львове это 526600 гривен, а в Харькове — 411000 гривен.

«За один год городские власти технологически адаптировала к системе электронного билета 100% сети коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Создано более 4000 мест продажи е-билета», — отметил Юрий Назаров.

Ранее глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров объяснил, как правительство потратит 25 миллионов евро, которые Евросоюз выделил на цифровую трансформацию Украины.