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Внедрение электронного билета обошлось Киеву примерно в 504 миллионов гривен. Поставщиков техники и услуг избирали в рамках тендера через Prozorro.
Об этом заявил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.
По словам Юрия Назарова, затраты на одну единицу транспортного средства в Киеве составляют 206000 гривен — эта сумма меньше в сравнении с аналогичными проектами в другие городах страны. К примеру, во Львове это 526600 гривен, а в Харькове — 411000 гривен.
«За один год городские власти технологически адаптировала к системе электронного билета 100% сети коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Создано более 4000 мест продажи е-билета», — отметил Юрий Назаров.
Ранее глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров объяснил, как правительство потратит 25 миллионов евро, которые Евросоюз выделил на цифровую трансформацию Украины.
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Внедрение электронного билета обошлось Киеву примерно в 504 миллионов гривен. Поставщиков техники и услуг избирали в рамках тендера через Prozorro.
Об этом заявил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.
По словам Юрия Назарова, затраты на одну единицу транспортного средства в Киеве составляют 206000 гривен — эта сумма меньше в сравнении с аналогичными проектами в другие городах страны. К примеру, во Львове это 526600 гривен, а в Харькове — 411000 гривен.
«За один год городские власти технологически адаптировала к системе электронного билета 100% сети коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Создано более 4000 мест продажи е-билета», — отметил Юрий Назаров.
Ранее глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров объяснил, как правительство потратит 25 миллионов евро, которые Евросоюз выделил на цифровую трансформацию Украины.