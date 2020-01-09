На церемонии вручения кинопремии «Оскар» в этом году снова не будет ведущего.

Об этом говорится в твиттер-сообщении американской киноакадемии.

— В этом году церемония «Оскар» сейчас выглядит так: Звезды - да, представление - да, сюрпризы - да, ведущий – нет, - говорится в сообщении.

В 2019 году «Оскар» впервые за 30 лет проводился без ведущего. Американский комик Кевин Харт отклонил предложение провести мероприятие.

Вручение 92-й кинопремии пройдет 9 февраля.

Напомним, сериал «Чернобыль» стал одним из победителей премии «Золотой глобус».