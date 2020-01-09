|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.65 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.55 грн
На церемонии вручения кинопремии «Оскар» в этом году снова не будет ведущего.
Об этом говорится в твиттер-сообщении американской киноакадемии.
— В этом году церемония «Оскар» сейчас выглядит так: Звезды - да, представление - да, сюрпризы - да, ведущий – нет, - говорится в сообщении.
В 2019 году «Оскар» впервые за 30 лет проводился без ведущего. Американский комик Кевин Харт отклонил предложение провести мероприятие.
Вручение 92-й кинопремии пройдет 9 февраля.
Напомним, сериал «Чернобыль» стал одним из победителей премии «Золотой глобус».
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
На церемонии вручения кинопремии «Оскар» в этом году снова не будет ведущего.
Об этом говорится в твиттер-сообщении американской киноакадемии.
— В этом году церемония «Оскар» сейчас выглядит так: Звезды - да, представление - да, сюрпризы - да, ведущий – нет, - говорится в сообщении.
В 2019 году «Оскар» впервые за 30 лет проводился без ведущего. Американский комик Кевин Харт отклонил предложение провести мероприятие.
Вручение 92-й кинопремии пройдет 9 февраля.
Напомним, сериал «Чернобыль» стал одним из победителей премии «Золотой глобус».