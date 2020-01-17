В Freedom Hall 23 января состоится благотворительный концерт, организованный с целью сохранения дома украинского композитора, автора всемирно известной композиции «Щедрик» Николая Леонтовича.

Об этом Укринформу сообщили в Фонде гуманитарного развития Украины, который организует благотворительное мероприятие.

«Мы не можем наблюдать издали, как десятилетиями игнорируется проблема дома детства Николая Леонтовича, доведенного сегодня до аварийного состояния. Мы должны спасти эту уникальную историческую достопримечательность ради будущего», - сказала организатор мероприятия Наталья Заболотная.

В концерте примут участие Наталья Могилевская, Тayanna, Тоня Матвиенко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич, Дэвид Аксельрод, Гайтана.

Благотворительную инициативу также поддержат всемирно известный хор «Щедрик» и один из лучших в мире скрипачей-виртуозов Илья Бондаренко.

Гостями торжественного приема и благотворительного концерта станут народные депутаты, политики, общественные лидеры, послы иностранных государств, представители украинского и международного бизнеса, деятели культуры и искусства, представители СМИ и все неравнодушные.

Во время мероприятия состоится благотворительный аукцион. Свои лоты уже предоставили известные украинские художники, коллекционеры и дизайнеры. Среди них - платья от Юлии Магдич, произведения Олега Тистола, Дарьи Момот, Николая Маценко, Марко Гейко, Владимира Яковца, Михаила Демцю, Саида Ахмади, Александра Ройтбурда, Ольги Рондяк, Юрия Соломко, Владимира Сая и других. Заявлен также лот-джокер, который организаторы пока держат в секрете.

Собранные средства будут направлены на восстановление заброшенного дома семьи композитора Леонтовича в селе Шершни Винницкой области.

Фонд гуманитарного развития Украины приглашает неравнодушных украинцев присоединиться к благотворительной инициативе и посетить концерт. Благотворительные билеты можно приобрести на сайте Freedom Hall и в кассах города.

Как известно, в феврале 2018 года Фонд гуманитарного развития Украины объявил о проведении архитектурного конкурса эскизов реновации дома и создания в Шершнях на Виннитчине комплекса Николая Леонтовича, который объединит несколько культурных и образовательных объектов.

Автор лучшего проекта Алексей Семирог-Орлик предложил сохранить дом Леонтовича в максимально аутентичном виде благодаря использованию легких материалов и стекла, которые помогут уберечь здание от воздействия внешней среды.

Сейчас в планах благотворителей и местной общины — реновация и музеификация дома. Кроме музея, планируется создать на его базе детскую музыкальную школу Николая Леонтовича, театр под открытым небом и постоянную резиденцию Святого Николая.

Напомним, кондитерская корпорация Roshen начала капитальный ремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.