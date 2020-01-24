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Стриминговий сервис Netflix анонсировал новый фильм по вселенной «Ведьмака» — это будет аниме.
Об этом сообщается в официальном аккаунте Netflix в Twitter.
«Слухи верны, новая история Ведьмака в работе! Аниме-фильм «Ведьмак: Ужас волка» вернет нас к новой угрозе, с которой столкнется континент», — говорится в анонсе.
Создавать фильм будут шоуранеры сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Гисрих и Бо Демайо, а также студии Mir и Legend of Korra.
Как пишет Redanian Intelligence, фильм выйдет между первым и вторым сезоном сериала.
Напомним, ранее шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич рассказала о новом сезоне проекта, в котором появятся ЛГБТ-персонажи.
Стриминговий сервис Netflix анонсировал новый фильм по вселенной «Ведьмака» — это будет аниме.
Об этом сообщается в официальном аккаунте Netflix в Twitter.
«Слухи верны, новая история Ведьмака в работе! Аниме-фильм «Ведьмак: Ужас волка» вернет нас к новой угрозе, с которой столкнется континент», — говорится в анонсе.
Создавать фильм будут шоуранеры сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Гисрих и Бо Демайо, а также студии Mir и Legend of Korra.
Как пишет Redanian Intelligence, фильм выйдет между первым и вторым сезоном сериала.
Напомним, ранее шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич рассказала о новом сезоне проекта, в котором появятся ЛГБТ-персонажи.