Стриминговий сервис Netflix анонсировал новый фильм по вселенной «Ведьмака» — это будет аниме.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Netflix в Twitter.

«Слухи верны, новая история Ведьмака в работе! Аниме-фильм «Ведьмак: Ужас волка» вернет нас к новой угрозе, с которой столкнется континент», — говорится в анонсе.

Создавать фильм будут шоуранеры сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Гисрих и Бо Демайо, а также студии Mir и Legend of Korra.

Как пишет Redanian Intelligence, фильм выйдет между первым и вторым сезоном сериала.

Напомним, ранее шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич рассказала о новом сезоне проекта, в котором появятся ЛГБТ-персонажи.