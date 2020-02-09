В пятницу, 7 февраля, в Николаевском художественном русском драматическом театре ко Дню святого Валентина открылась выставка николаевских фотохудожников под названием «Я вижу любовь».

Об этом сообщает благотворительный фонд «Индиго».

— Открытие выставки работ николаевских фотохудожников «Я вижу любовь» — это постоянный совместный проект Николаевского академического художественного русского драматического театра и благотворительного фонда «Индиго». О любви написано и сказано уже так много, что казалось бы ничего нового сказать просто невозможно, но фотохудожники Андрей Шведов, Любовь Никитина , Анастасия Моклюк, Светлана Топчий, Вадим Федоров, Елена Шандригина, Ольга Криницкая, Игорь Ермолаев, Ольга Борисенко, Галина Кисель, Сергей Кононенко, Александр Малина, Слава Поседай, Анастасия Фаставец, Игорь Марценюк и Игорь Арчибисов с легкостью это опровергают, находя кадры, которые представляют их личное видение любви все в новом и новом свете, - сказано в сообщении.

Директор-художественный руководитель Николаевского академического художественного русского драматического театра, Артем Свистун, открыл первую фотовыставку этого года, предоставив возможность талантливым художникам демонстрировать свое искусство.

Музыкальные выступления от артистов Евгения Блюменфельда и Марии Панченко и Александры Толстиков добавили магической силы любви, которая царила на выставке. Председатель правления благотворительного фонда «Индиго» Ольга Криницкая поблагодарила фотографов за участие в выставке посвященной романтическом празднику года - Дню всех влюбленных.

— Выставка будет экспонироваться до 20 марта. Приглашаем всех насладиться произведениями искусства в стенах Николаевского академического художественного русского драматического театра, - сообщают в благотворительном фонде «Индиго».

Напомним, в Николаев на открытие юбилейного 10-го Фестиваля американского кино «Независимость» приедет кинорежиссер из США Тим Скусен и заместитель атташе по вопросам культуры Посольства США в Украине Брайан Фурман .