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В ночь с 9 на 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоится одно из самых важных событий киноиндустрии — церемония Оскар 2020.
Об этом сообщает Новое Время.
92-я церемония награждения премии Американской киноакадемии уже традиционно состоится в театре Долби, где соберутся главные звезды кино.
Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах.
В Украине онлайн-трансляция церемонии Оскар состоится в ночь с воскресенья на понедельник (9−10 февраля) на телеканале Украина.
Эксклюзивная трансляция начнется в 1:30, когда мировые звезды выйдут на самую известную в мире красную дорожку.
Отметим, что на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в этом году снова не будет ведущего. В 2019 году «Оскар» впервые за 30 лет проводился без ведущего. Американский комик Кевин Харт отклонил предложение провести мероприятие.
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В ночь с 9 на 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоится одно из самых важных событий киноиндустрии — церемония Оскар 2020.
Об этом сообщает Новое Время.
92-я церемония награждения премии Американской киноакадемии уже традиционно состоится в театре Долби, где соберутся главные звезды кино.
Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах.
В Украине онлайн-трансляция церемонии Оскар состоится в ночь с воскресенья на понедельник (9−10 февраля) на телеканале Украина.
Эксклюзивная трансляция начнется в 1:30, когда мировые звезды выйдут на самую известную в мире красную дорожку.
Отметим, что на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в этом году снова не будет ведущего. В 2019 году «Оскар» впервые за 30 лет проводился без ведущего. Американский комик Кевин Харт отклонил предложение провести мероприятие.