Антипремия в области кино «Золотая малина» за сутки до объявления лауреатов Оскара опубликовала свой выбор самых худших фильмов.

Список опубликован на сайте Razzies.

В голосовании за «победителей» 900 человек.

По количеству номинаций в этом году лидирует мюзикл Тома Хупера «Кошки», отмеченный в девяти категориях, включая номинации на худший фильм и худшего режиссера. Новая часть комедийной франшизы Тайлера Перри Мэдея на похоронах собрала восемь номинаций.

Появилась еще одна категория – за худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью. В ней оказался в том числе «Джокер» Тодда Филлипса.

Список номинантов:

Худший фильм

Кошки

Фанат

Призраки Шэрон Тейт

Рэмбо: Последняя кровь

Мэдея на похоронах

Худший актер

Джеймс Франко – Зеровилль

Дэвид Харбор – Хеллбой

Мэттью МакКонахи – Море соблазна

Сильвестр Сталлоне – Рэмбо: Последняя кровь

Джон Траволта – Фанат/Бок о бок

Худшая актриса

Хиллари Дафф – Призраки Шэрон Тейт

Энн Хэтэуэй – Отпетые мошенницы/Море соблазна

Франческа Хэйуорд – Кошки

Тайлер Перри (как Мэдея) – Мэдея на похоронах

Ребел Уилсон – Отпетые мошенницы

Худшая актриса второго плана

Джессика Честейн – Люди Икс: Темный Феникс

Кассандра Дэвис – Мэдея на похоронах

Джуди Денч – Кошки

Ребел Уилсон – Кошки

Финесса Пинеда – Рэмбо: Последняя кровь

Худший актер второго плана

Джеймс Корден – Кошки

Тайлер Перри (как Джо) – Мэдея на похоронах

Тайлер Перри (как дядя Хитроу) – Мэдея на похоронах

Сет Роген – Зеровилль

Брюс Уиллис – Стекло

Худшее экранное сочетание

Любые два полукошачьих/получеловечьих комка шерсти – Кошки

Джейсон Дэруло и его уменьшенные графикой органы – Кошки

Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) – Мэдея на похоронах

Сильвестр Сталлоне и его бессильная злоба – Рэмбо: Последняя кровь

Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает

Худший режиссер

Фред Дерст – Фанат

Джеймс Франко – Зеровилль

Адриан Грюнберг – Рэмбо: Последняя кровь

Том Хупер – Кошки

Нил Маршалл – Хеллбой

Худший сценарий

Кошки

Призраки Шэрон Тейт

Хеллбой

Мэдея на похоронах

Рэмбо: Последняя кровь

Худший ремейк, сиквел или подделка

Люди Икс: Темный Феникс

Годзилла 2: Король монстров

Хеллбой

Мэдея на похоронах

Рэмбо: Последняя кровь

Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью

Закатать в асфальт

Призраки Шэрон Тейт

Хеллбой

Джокер

Рэмбо: Последняя кровь

Награда за искупление

Эдди Мерфи – Меня зовут Долемайт

Киану Ривз – Джон Уик 3 и История игрушек 4

Адам Сэндлер – Неограненные драгоценности

Дженнифер Лопес – Стриптизерши

Уилл Смит – Аладдин

Лауреатов 40-й премии «Золотая малина» объявят позже.

Как сообщалось, 9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде.