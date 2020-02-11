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Антипремия в области кино «Золотая малина» за сутки до объявления лауреатов Оскара опубликовала свой выбор самых худших фильмов.
Список опубликован на сайте Razzies.
В голосовании за «победителей» 900 человек.
По количеству номинаций в этом году лидирует мюзикл Тома Хупера «Кошки», отмеченный в девяти категориях, включая номинации на худший фильм и худшего режиссера. Новая часть комедийной франшизы Тайлера Перри Мэдея на похоронах собрала восемь номинаций.
Появилась еще одна категория – за худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью. В ней оказался в том числе «Джокер» Тодда Филлипса.
Список номинантов:
Худший фильм
Кошки
Фанат
Призраки Шэрон Тейт
Рэмбо: Последняя кровь
Мэдея на похоронах
Худший актер
Джеймс Франко – Зеровилль
Дэвид Харбор – Хеллбой
Мэттью МакКонахи – Море соблазна
Сильвестр Сталлоне – Рэмбо: Последняя кровь
Джон Траволта – Фанат/Бок о бок
Худшая актриса
Хиллари Дафф – Призраки Шэрон Тейт
Энн Хэтэуэй – Отпетые мошенницы/Море соблазна
Франческа Хэйуорд – Кошки
Тайлер Перри (как Мэдея) – Мэдея на похоронах
Ребел Уилсон – Отпетые мошенницы
Худшая актриса второго плана
Джессика Честейн – Люди Икс: Темный Феникс
Кассандра Дэвис – Мэдея на похоронах
Джуди Денч – Кошки
Ребел Уилсон – Кошки
Финесса Пинеда – Рэмбо: Последняя кровь
Худший актер второго плана
Джеймс Корден – Кошки
Тайлер Перри (как Джо) – Мэдея на похоронах
Тайлер Перри (как дядя Хитроу) – Мэдея на похоронах
Сет Роген – Зеровилль
Брюс Уиллис – Стекло
Худшее экранное сочетание
Любые два полукошачьих/получеловечьих комка шерсти – Кошки
Джейсон Дэруло и его уменьшенные графикой органы – Кошки
Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) – Мэдея на похоронах
Сильвестр Сталлоне и его бессильная злоба – Рэмбо: Последняя кровь
Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает
Худший режиссер
Фред Дерст – Фанат
Джеймс Франко – Зеровилль
Адриан Грюнберг – Рэмбо: Последняя кровь
Том Хупер – Кошки
Нил Маршалл – Хеллбой
Худший сценарий
Кошки
Призраки Шэрон Тейт
Хеллбой
Мэдея на похоронах
Рэмбо: Последняя кровь
Худший ремейк, сиквел или подделка
Люди Икс: Темный Феникс
Годзилла 2: Король монстров
Хеллбой
Мэдея на похоронах
Рэмбо: Последняя кровь
Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
Закатать в асфальт
Призраки Шэрон Тейт
Хеллбой
Джокер
Рэмбо: Последняя кровь
Награда за искупление
Эдди Мерфи – Меня зовут Долемайт
Киану Ривз – Джон Уик 3 и История игрушек 4
Адам Сэндлер – Неограненные драгоценности
Дженнифер Лопес – Стриптизерши
Уилл Смит – Аладдин
Лауреатов 40-й премии «Золотая малина» объявят позже.
Как сообщалось, 9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Антипремия в области кино «Золотая малина» за сутки до объявления лауреатов Оскара опубликовала свой выбор самых худших фильмов.
Список опубликован на сайте Razzies.
В голосовании за «победителей» 900 человек.
По количеству номинаций в этом году лидирует мюзикл Тома Хупера «Кошки», отмеченный в девяти категориях, включая номинации на худший фильм и худшего режиссера. Новая часть комедийной франшизы Тайлера Перри Мэдея на похоронах собрала восемь номинаций.
Появилась еще одна категория – за худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью. В ней оказался в том числе «Джокер» Тодда Филлипса.
Список номинантов:
Худший фильм
Кошки
Фанат
Призраки Шэрон Тейт
Рэмбо: Последняя кровь
Мэдея на похоронах
Худший актер
Джеймс Франко – Зеровилль
Дэвид Харбор – Хеллбой
Мэттью МакКонахи – Море соблазна
Сильвестр Сталлоне – Рэмбо: Последняя кровь
Джон Траволта – Фанат/Бок о бок
Худшая актриса
Хиллари Дафф – Призраки Шэрон Тейт
Энн Хэтэуэй – Отпетые мошенницы/Море соблазна
Франческа Хэйуорд – Кошки
Тайлер Перри (как Мэдея) – Мэдея на похоронах
Ребел Уилсон – Отпетые мошенницы
Худшая актриса второго плана
Джессика Честейн – Люди Икс: Темный Феникс
Кассандра Дэвис – Мэдея на похоронах
Джуди Денч – Кошки
Ребел Уилсон – Кошки
Финесса Пинеда – Рэмбо: Последняя кровь
Худший актер второго плана
Джеймс Корден – Кошки
Тайлер Перри (как Джо) – Мэдея на похоронах
Тайлер Перри (как дядя Хитроу) – Мэдея на похоронах
Сет Роген – Зеровилль
Брюс Уиллис – Стекло
Худшее экранное сочетание
Любые два полукошачьих/получеловечьих комка шерсти – Кошки
Джейсон Дэруло и его уменьшенные графикой органы – Кошки
Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) – Мэдея на похоронах
Сильвестр Сталлоне и его бессильная злоба – Рэмбо: Последняя кровь
Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает
Худший режиссер
Фред Дерст – Фанат
Джеймс Франко – Зеровилль
Адриан Грюнберг – Рэмбо: Последняя кровь
Том Хупер – Кошки
Нил Маршалл – Хеллбой
Худший сценарий
Кошки
Призраки Шэрон Тейт
Хеллбой
Мэдея на похоронах
Рэмбо: Последняя кровь
Худший ремейк, сиквел или подделка
Люди Икс: Темный Феникс
Годзилла 2: Король монстров
Хеллбой
Мэдея на похоронах
Рэмбо: Последняя кровь
Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
Закатать в асфальт
Призраки Шэрон Тейт
Хеллбой
Джокер
Рэмбо: Последняя кровь
Награда за искупление
Эдди Мерфи – Меня зовут Долемайт
Киану Ривз – Джон Уик 3 и История игрушек 4
Адам Сэндлер – Неограненные драгоценности
Дженнифер Лопес – Стриптизерши
Уилл Смит – Аладдин
Лауреатов 40-й премии «Золотая малина» объявят позже.
Как сообщалось, 9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде.