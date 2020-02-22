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Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выступает за появление украиноязычного культурного продукта в сферах, где он сейчас отсутствует, чтобы сделать украинский язык престижным и интересным.
об этом она сказала на круглом столе на тему: «Язык объединяет, разнообразие обогащает» 21 февраля в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».
— До того времени, пока украинский язык не распространиться на все сферы, не только общественной, жизни, до того времени, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до того времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы общения, - сказала Татьяна Монахова.
Она подчеркнула, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным.
— По этим трем меркантильным причинам его можно будет «продвинуть», как говорит молодежь, в Украине, - добавила Татьяна Монахова.
21 февраля в Украине отмечается Международный день родного языка.
Напомним, украинская реперша Alyona Alyona попала в список The Guardian «50 новых артистов 2020 года».
Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выступает за появление украиноязычного культурного продукта в сферах, где он сейчас отсутствует, чтобы сделать украинский язык престижным и интересным.
об этом она сказала на круглом столе на тему: «Язык объединяет, разнообразие обогащает» 21 февраля в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».
— До того времени, пока украинский язык не распространиться на все сферы, не только общественной, жизни, до того времени, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до того времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы общения, - сказала Татьяна Монахова.
Она подчеркнула, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным.
— По этим трем меркантильным причинам его можно будет «продвинуть», как говорит молодежь, в Украине, - добавила Татьяна Монахова.
21 февраля в Украине отмечается Международный день родного языка.
Напомним, украинская реперша Alyona Alyona попала в список The Guardian «50 новых артистов 2020 года».