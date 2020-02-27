Роберт Айгер

Генеральный директор The Walt Disney Co Роберт Айгер уйдет в отставку после 15 лет работы на этой должности, передав руководство компанией главе подразделения Disney Parks Бобу Чапеку.

Об этом сообщает Reuters.

В Disney отметили, что Роберт Айгер займет должность исполнительного председателя совета директоров и будет руководить «творческими проектами» до истечения срока действия его контракта — 31 декабря 2021 года.

Роберт Айгер во время видео-конференции отметил приобретение компанией 21st Century Fox и запуск таких сервисов, как Disney+.

«Я почувствовал, что, поскольку базы активов созданы, а наша стратегия развернута, я должен проводить как можно больше времени в творческой части нашего бизнеса», — сказал он.

Боб Чапек, будучи председателем подразделения тематических парков Disney, курировал самый крупный сегмент бизнеса компании.

Ранее сообщалось, что корпорация The Walt Disney Company оценила свои убытки из-за китайского коронавируса в 175 миллионов долларов. Это при условии, если парки развлечений Disney в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца.