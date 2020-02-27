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Генеральный директор The Walt Disney Co Роберт Айгер уйдет в отставку после 15 лет работы на этой должности, передав руководство компанией главе подразделения Disney Parks Бобу Чапеку.
Об этом сообщает Reuters.
В Disney отметили, что Роберт Айгер займет должность исполнительного председателя совета директоров и будет руководить «творческими проектами» до истечения срока действия его контракта — 31 декабря 2021 года.
Роберт Айгер во время видео-конференции отметил приобретение компанией 21st Century Fox и запуск таких сервисов, как Disney+.
«Я почувствовал, что, поскольку базы активов созданы, а наша стратегия развернута, я должен проводить как можно больше времени в творческой части нашего бизнеса», — сказал он.
Боб Чапек, будучи председателем подразделения тематических парков Disney, курировал самый крупный сегмент бизнеса компании.
Ранее сообщалось, что корпорация The Walt Disney Company оценила свои убытки из-за китайского коронавируса в 175 миллионов долларов. Это при условии, если парки развлечений Disney в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца.
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Генеральный директор The Walt Disney Co Роберт Айгер уйдет в отставку после 15 лет работы на этой должности, передав руководство компанией главе подразделения Disney Parks Бобу Чапеку.
Об этом сообщает Reuters.
В Disney отметили, что Роберт Айгер займет должность исполнительного председателя совета директоров и будет руководить «творческими проектами» до истечения срока действия его контракта — 31 декабря 2021 года.
Роберт Айгер во время видео-конференции отметил приобретение компанией 21st Century Fox и запуск таких сервисов, как Disney+.
«Я почувствовал, что, поскольку базы активов созданы, а наша стратегия развернута, я должен проводить как можно больше времени в творческой части нашего бизнеса», — сказал он.
Боб Чапек, будучи председателем подразделения тематических парков Disney, курировал самый крупный сегмент бизнеса компании.
Ранее сообщалось, что корпорация The Walt Disney Company оценила свои убытки из-за китайского коронавируса в 175 миллионов долларов. Это при условии, если парки развлечений Disney в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца.