29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганького, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

— Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина после обмена пленных будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек.