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29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганького, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
— Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, - говорится в сообщении.
Напомним, что Украина после обмена пленных будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек.
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29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганького, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
— Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, - говорится в сообщении.
Напомним, что Украина после обмена пленных будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов