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Украина после обмена пленных будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек.
Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-омбудсмен Валерия Лутковская в аэропорту «Борисполь» во время встречи самолета с освобожденными из плена боевиков украинцами, сообщает Громадське.
Она подчеркнула, что будет поднимать этот вопрос в Минске как представитель Украины в ТКГ. Речь идет о возвращении пленных из оккупированной территории Донбасса.
— У нас сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы — их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки. Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. Поэтому я так примерно предполагаю, что еще относительно 300 человек мы будем вести переговоры, – сказала она.
Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.
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Украина после обмена пленных будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек.
Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-омбудсмен Валерия Лутковская в аэропорту «Борисполь» во время встречи самолета с освобожденными из плена боевиков украинцами, сообщает Громадське.
Она подчеркнула, что будет поднимать этот вопрос в Минске как представитель Украины в ТКГ. Речь идет о возвращении пленных из оккупированной территории Донбасса.
— У нас сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы — их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки. Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. Поэтому я так примерно предполагаю, что еще относительно 300 человек мы будем вести переговоры, – сказала она.
Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов