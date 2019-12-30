Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-омбудсмен Валерия Лутковская в аэропорту «Борисполь» во время встречи самолета с освобожденными из плена боевиков украинцами, сообщает Громадське.

Она подчеркнула, что будет поднимать этот вопрос в Минске как представитель Украины в ТКГ. Речь идет о возвращении пленных из оккупированной территории Донбасса.

— У нас сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы — их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки. Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. Поэтому я так примерно предполагаю, что еще относительно 300 человек мы будем вести переговоры, – сказала она.

Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.