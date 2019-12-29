Сегодня днем должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса.

Накануне сообщалось, что обмен может стартовать в 11:00 на контрольно-пропускном пункте «Майорское».

Пропорции, по которым обменяют, такие: Донецк/Киев 55/65, Луганск/Киев 25/65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 от ОРДЛО.

Отметим, что договоренность между Киевом и ОРДЛО касательно обмена была достигнута в рамках Трехсторонней контактной группы 23 декабря. До этого о планах провести обмен до 31 декабря 2019 года договорились на встрече в нормандском формате президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин.

В список на обмен пленными включены боевики, захватившие в 2014 году Мариупольское ГУВД. Речь идет о Евгении Дружинине, Александре Стрельниковиче, Викторе Скрипнике и Вячеславе Бирюкове.

Также в список на обмен внесли Николая Бутрименко, которого подозревают в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году.

Последний обмен между Украиной и «ЛДНР» состоялся два года назад. Тогда были освобождены 74 украинца. После этого обмены с самопровозглашенной республикой не происходили. В начале сентября этого года состоялся обмен между Украиной и Россией. Тогда домой из заключения в России вернулись 35 украинцев.

Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.