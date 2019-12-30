|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:11
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:02
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|25 грн
|EUR
|26.5 грн
|27.9 грн
В Николаевской области 29-30 декабря произошло 4 пожара. В одном случае возгорание произошло из-за неосторожности при курении: хозяин дома получил ожоги.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В 21:20 в Вознесенске, из-за неосторожности при курении, загорелись вещи домашнего обихода, что привело к задымление в частном жилом доме. По прибытию на место пожарные выяснили, что владельца дома 1963 года рождения с ожогами во двор вывел товарищ. В 22:20 пожар ликвидировали на площади 25 м2. От госпитализации пострадавший отказался.
29 декабря в 17:08 поступило сообщение о пожаре утеплителя трубы дымохода жилого дома на улице Гагарина села Казанка. В 17:30 пожар был локализован, а в 17:39 ликвидирован на незначительной площади.
30 декабря в 2:20 сообщили о пожаре старых вещей в неэксплуатируемом здании на улице Трудовой славы в Первомайске. Дежурный караул 23 ДПРЧ потушил пожар 4:00 на площади 100 м2.
Также за эти сутки горел мусор в контейнере в Центральном районе Николаева.
Всего работало 5 единиц техники и 19 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.
Напомним, что сегодня, 30 декабря, в 8:30 в троллейбусе №3037, который двигался из микрорайона Северный на Намыв, пожилой женщине внезапно стало плохо. Она умерла до приезда скорой.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
В Николаевской области 29-30 декабря произошло 4 пожара. В одном случае возгорание произошло из-за неосторожности при курении: хозяин дома получил ожоги.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В 21:20 в Вознесенске, из-за неосторожности при курении, загорелись вещи домашнего обихода, что привело к задымление в частном жилом доме. По прибытию на место пожарные выяснили, что владельца дома 1963 года рождения с ожогами во двор вывел товарищ. В 22:20 пожар ликвидировали на площади 25 м2. От госпитализации пострадавший отказался.
29 декабря в 17:08 поступило сообщение о пожаре утеплителя трубы дымохода жилого дома на улице Гагарина села Казанка. В 17:30 пожар был локализован, а в 17:39 ликвидирован на незначительной площади.
30 декабря в 2:20 сообщили о пожаре старых вещей в неэксплуатируемом здании на улице Трудовой славы в Первомайске. Дежурный караул 23 ДПРЧ потушил пожар 4:00 на площади 100 м2.
Также за эти сутки горел мусор в контейнере в Центральном районе Николаева.
Всего работало 5 единиц техники и 19 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.
Напомним, что сегодня, 30 декабря, в 8:30 в троллейбусе №3037, который двигался из микрорайона Северный на Намыв, пожилой женщине внезапно стало плохо. Она умерла до приезда скорой.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов