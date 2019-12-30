В Николаеве вчера днём неизвестный вывел с конной базы жеребца и увел его со спортивной базы. Впоследствии мужчину поймали, а животное вернули в конюшню.

Об этом на своей странице в Facebook написала жительница Николаева Мария Горовая.

— Вчера, 29.12, его (коня - прим.) около 12 часов дня вывели с николаевской конно-спортивной базы в сторону трассы. Среди бела дня, на третью конюшню, пришел посторонний молодой человек. Сказал, мол мне надо вывести коня показать покупателям, надел на него уздечку и преспокойно прошел обратно и вывел за ворота в строну трассы Николаев-Одесса, - написала Мария Горовая.

Она отметила, что лишь через 4 часа конюх, который пришел на дежурство в 14:0,0 обнаружил пропажу животного.

— Более того, пропажу коня обнаружил не главный тренер базы, олимпийский чемпион и это все, который кормил коней в обед на третей конюшне, а почти 4 часа спустя конюх, который пришел на дежурство в 2 часа дня, - Мария Горовая.

Мария Горовая позднее добавила к своей публикации, что сейчас «вор пойман, лошадь вернули».

Напомним, что бывший глава Николаевской областной государственной администрации времен президента Виктора Януковича Геннадий Николенко учредил блготворительный фонд вместе партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владельцем ларьков, ЖЭКов и билбордов Владиславом Чайкой.