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1 января в 10:53 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Генерала Карпенко Заводского района Николаева.
В Службу спасения сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из окна балкона, сообщает пресс-служба ведомства.
К месту вызова направили дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей и очередную смену оперативно-координационного центра.
По прибытию, с помощью звена газодымозащитной службы удалось ликвидировать горение на площади 20 кв м в 11:14.
При выяснении обстоятельств пожара стало известно, что мужчина 1982 г.р. при курении в постели, пренебрег элементарными правилами пожарной безопасности, что и привело к возгоранию кровати. До приезда оперативных служб смог самостоятельно покинуть помещение квартиры.
К тушению привлекались 4 единицы основной и специальной пожарной техники и 15 человек личного состава.
Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.
Напомним, в новогоднюю ночь пожарные Николаевщины дважды привлекались к тушению пожаров на территории частного сектора.
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1 января в 10:53 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Генерала Карпенко Заводского района Николаева.
В Службу спасения сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из окна балкона, сообщает пресс-служба ведомства.
К месту вызова направили дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей и очередную смену оперативно-координационного центра.
По прибытию, с помощью звена газодымозащитной службы удалось ликвидировать горение на площади 20 кв м в 11:14.
При выяснении обстоятельств пожара стало известно, что мужчина 1982 г.р. при курении в постели, пренебрег элементарными правилами пожарной безопасности, что и привело к возгоранию кровати. До приезда оперативных служб смог самостоятельно покинуть помещение квартиры.
К тушению привлекались 4 единицы основной и специальной пожарной техники и 15 человек личного состава.
Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.
Напомним, в новогоднюю ночь пожарные Николаевщины дважды привлекались к тушению пожаров на территории частного сектора.