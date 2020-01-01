1 января в 10:53 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Генерала Карпенко Заводского района Николаева.

В Службу спасения сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из окна балкона, сообщает пресс-служба ведомства.

К месту вызова направили дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей и очередную смену оперативно-координационного центра.

По прибытию, с помощью звена газодымозащитной службы удалось ликвидировать горение на площади 20 кв м в 11:14.

При выяснении обстоятельств пожара стало известно, что мужчина 1982 г.р. при курении в постели, пренебрег элементарными правилами пожарной безопасности, что и привело к возгоранию кровати. До приезда оперативных служб смог самостоятельно покинуть помещение квартиры.

К тушению привлекались 4 единицы основной и специальной пожарной техники и 15 человек личного состава.

Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.

Напомним, в новогоднюю ночь пожарные Николаевщины дважды привлекались к тушению пожаров на территории частного сектора.