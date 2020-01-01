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В канун Нового года спасли в Карпатах 11 туристов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что во Львовской области была оказана помощь 6 травмированным лыжникам, а также еще 5 заблудившимся туристам.
«31 декабря в течение дня, спасатели оказали помощь шестой туристам — лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы, где служба медицины предоставила им профессиональную медицинскую помощь», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в операции по поиску заблудившихся туристов участвовали шестеро спасателей. Медицинская помощь найденным не потребовалась.
Напомним, 1 января курение в постели едва не стоило нетревому николаевцу жизни.
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В канун Нового года спасли в Карпатах 11 туристов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что во Львовской области была оказана помощь 6 травмированным лыжникам, а также еще 5 заблудившимся туристам.
«31 декабря в течение дня, спасатели оказали помощь шестой туристам — лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы, где служба медицины предоставила им профессиональную медицинскую помощь», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в операции по поиску заблудившихся туристов участвовали шестеро спасателей. Медицинская помощь найденным не потребовалась.
Напомним, 1 января курение в постели едва не стоило нетревому николаевцу жизни.