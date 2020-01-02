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Экологи опасаются, что в австралийских лесных пожарах погибло более 480 миллионов животных.
Об этом сообщает британское издание Evening Standard.
Эксперты говорят, что в пожарах погибли почти 8000 коал, которые жили в Новом Южном Уэльсе.
Регион, который находится примерно в 240 милях к северу от Сиднея, является домом для наибольшего числа австралийских коал – около 28 000 особей.
Федеральный министр охраны окружающей среды Суссан Лей (Sussan Ley) отметила, что до 30 процентов популяции редких животных могли погибнуть в огне, потому что около 30 процентов их среды обитания были уничтожены.
По всей стране продолжают бушевать более 100 пожаров, которые на сегодняшний день охватили более пяти миллионов гектаров земли.Девять человек погибли, и сотни домов были полностью сгорели.
Только в Новом Южном Уэльсе было сожжено около четырех миллионов гектаров.
Ранее сообщалось, что тысячи коал считаются погибшими в лесных пожарах в Австралии.
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Экологи опасаются, что в австралийских лесных пожарах погибло более 480 миллионов животных.
Об этом сообщает британское издание Evening Standard.
Эксперты говорят, что в пожарах погибли почти 8000 коал, которые жили в Новом Южном Уэльсе.
Регион, который находится примерно в 240 милях к северу от Сиднея, является домом для наибольшего числа австралийских коал – около 28 000 особей.
Федеральный министр охраны окружающей среды Суссан Лей (Sussan Ley) отметила, что до 30 процентов популяции редких животных могли погибнуть в огне, потому что около 30 процентов их среды обитания были уничтожены.
По всей стране продолжают бушевать более 100 пожаров, которые на сегодняшний день охватили более пяти миллионов гектаров земли.Девять человек погибли, и сотни домов были полностью сгорели.
Только в Новом Южном Уэльсе было сожжено около четырех миллионов гектаров.
Ранее сообщалось, что тысячи коал считаются погибшими в лесных пожарах в Австралии.